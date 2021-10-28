Україна домовилася зі Швейцарією про взаємне визнання COVID-сертифікатів

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Україна і Швейцарія домовилися про взаємовизнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

Про це під час спільного брифінгу з федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Ми домовилися про визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для вільних і безпечних подорожей громадян і бізнесу. Обмін нотами вже відбувся», — розповів Кулеба.