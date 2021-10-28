Україна домовилася зі Швейцарією про взаємне визнання COVID-сертифікатів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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qimono / Pixabay
Україна і Швейцарія домовилися про взаємовизнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.
Про це під час спільного брифінгу з федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
«Ми домовилися про визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для вільних і безпечних подорожей громадян і бізнесу. Обмін нотами вже відбувся», — розповів Кулеба.
- У серпні уряд Мальти визнав українські цифрові COVID-сертифікати про вакцинацію.
- 22 жовтня Мальта віднесла Україну до «темно-червоної» зони. Це означає, що українцям заборонено в’їжджати на територію країни з метою туризму.
- Уряд Данії також змінив правила в’їзду для українців. У країні вирішили відмовитися від стандартної «кольорової» схеми з різними державами світу та ввели єдині для всіх правила.