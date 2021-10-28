У Білорусі заблокували сайти Deutsche Welle, телеканалу «Настоящее время» і газети «Новы час»

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Міністерство інформації Білорусі заблокувало доступ до сайтів телеканалу «Настоящее время», німецького видання Deutsche Welle та газети «Новы час».

Про це повідомляють «Настоящее время», «The Village Білорусь» та низка інших ЗМІ.

Сайти не відкриваються у провайдерів byfly, «Белтелеком» і користувачів інтернету від А1. Через мобільний інтернет і VPN сайти поки що завантажуються.

Причини блокування поки що невідомі, але при заході на сайти зʼявляється плашка з попередженням від Мінінформу, в якому зазначено, що сайти заблоковані відповідно до закону «Про засоби масової інформації».

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Телеканал «Настоящее время», створений «Радіо Свобода» за участю «Голосу Америки», активно висвітлює події та протести в Білорусі. Deutsche Welle і газета «Новы час» теж писали протести проти режиму Олександра Лукашенка. Журналісти вказаних видань зазнавали переслідувань з боку влади Білорусі.