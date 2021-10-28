Бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, поранені двоє українських військових

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Sasha Maksymenko / Flickr

У четвер, 28 жовтня, на Донбасі під час обстрілів з боку російських найманців були поранені двоє українських військових.

Про це повідомили у пресслужбі Операції обʼєднаних сил.

За даними штабу, воїнам надали домедичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я обох — середньої важкості.

Як зазначили військові, від початку доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, чотири з них — із забороненого Мінськими домовленостями озброєння:

поблизу Луганського — зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

у напрямку Кримського — з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Красногорівки — з мінометів калібру 82 мм;

біля Новозванівки — з мінометів калібру 120 мм;

у напрямку Троїцького — зі стрілецької зброї.

Окрім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, імовірно, «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Українські бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.