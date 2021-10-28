«Нафтогаз» за першу половину 2021 року зменшила чистий збиток у сім разів — до 1,7 млрд гривень

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Гонтар Володимир / УНІАН

НАК «Нафтогаз України» отримав за результатами першої половини року збиток у 1,7 мільярда гривень, що приблизно в сім разів менше, ніж за аналогічний період 2020 року — 11,5 мільярда гривень.

Про це свідчать дані з фінансової звітності компанії за пів року.

У «Нафтогазі» пов’язують такі результати зі зміною керівництва навесні 2021-го.

Окрім цього, зазначається, що за другий квартал 2021 року, коли компанію очолив Юрій Вітренко, «Нафтогаз» отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд гривень (за аналогічний період попереднього року — чистий збиток у розмірі 14,7 млрд гривень).

Водночас чистий прибуток у другому кварталі 2021 року був меншим за чистий збиток у першому кварталі 2021-го (10,2 млрд гривень). За аналогічний період 2020 року чистий прибуток склав 3,2 млрд гривень.

Дохід компанії від реалізації за січень-червень 2021 року зріс до 105,6 млрд гривень (за шість перших місяців 2020 року — 72 555 млрд гривень).

Проте також зросли витрати, які перевищили доходи компанії, — 104,13 млрд гривень (проти 91,9 млрд гривень торік).

Окремо у «Нафтогазі» нагадали, що чистий збиток компанії за 2020 рік становив 19 млрд гривень, а у 2019 році нарахували 63,3 млрд гривень чистого прибутку.

«Інформація щодо прибутку «Нафтогазу» у першому кварталі, яку поширювали звільнений керівник, окремі члени правління та наглядової ради Компанії, є некоректною і може вводити в оману Кабінет міністрів, інвесторів, а також суспільство. Ця інформація стосувалася не консолідованої, а окремої звітності. По-друге, огляд якої аудиторами взагалі не проводився», — додали в компанії.