ЦВК: Вибори 31 жовтня відбудуться незалежно від карантинних зон

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Довибори до Верховної Ради та низка місцевих виборів, які призначені на 31 жовтня, відбудуться незалежно від рівня карантину в регіонах країни.

Про це йдеться у розʼясненні Центральної виборчої комісії.

«Чи відбудуться вибори, якщо моя область — у «червоній» зоні? Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни», — заявили у ЦВК.

На голосування пустять усіх, хто має право голосу у відповідних округах. Виборців закликають проголосувати безпечно — разом із паспортом та ручкою взяти антисептик та маску. На виборчій дільниці просять дотримуватись дистанції.

«Якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці», — додали в ЦВК.