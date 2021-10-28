МОЗ змінив дорожню карту щодо щеплення від коронавірусу — прибрав згадку про добровільну вакцинацію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tim Reckmann / Flickr
Міністерство охорони здоров’я змінило дорожню карту щодо щеплення населення від коронавірусу. Зокрема, звідти прибрали пункт про добровільну вакцинацію.
Про це йдеться в наказі міністра за 27 жовтня.
Згідно з документом, із дорожньої карти повністю прибрали абзац про те, що «вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх груп населення та професій».
Також МОЗ змінив ще один пункт. У початковому варіанті було вказано, що «наразі невідомо, чи зменшує вакцинація ризики передачі інфекції між тими, хто отримав вакцину, і тими, хто її не отримав».
Замість цього в документі буде зазначено, що ефективність вакцинації визначається, насамперед, у запобіганні госпіталізації через коронавірус, запобіганні тяжких випадків і смерті у хворих.
- Міністерство охорони здоровʼя наказом від 13 жовтня дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. У Національній технічній групі експертів з імунізації (НТГЕІ), чию рекомендацію затвердив МОЗ, дали розʼяснення щодо цього наказу. Рекомендовано вакцинувати всіх дітей віком від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від приналежності до групи ризику. Діти, яким не загрожує за станом здоровʼя важка форма коронавірусу, можуть отримати щеплення тільки за умови наявності вакцини.
- З 21 жовтня в Україні діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень між областями. Нові обмеження стосуються подорожей між регіонами автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність, — сертифікат вакцинації або ПЛР- чи експрес-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до оподорожі.