У роботі телескопу Hubble стався збій. NASA перевела його у безпечний режим

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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA заявило про збій у роботі телескопу Hubble. Наразі апарат перейшов у безпечний режим.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Фахівці працюють над виправленням проблеми. У повідомленні йдеться, що наукові інструменти обсерваторії перейшли в безпечний режим ще 25 жовтня, після того, як виникла десинхронізація між ними та апаратурою звʼязку.

Самі інструменти перебувають у задовільному фізичному стані.

Нагадаємо, що в червні телескоп понад тиждень подорожував у космосі в «безпечному режимі» через збій у компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання усіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели в нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновили в суботу, 17 липня.