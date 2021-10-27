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Понад 20 потягів запізнюються через аварію на Житомирській залізниці. Час затримки до 4 годин

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Videvo

У Житомирській області зійшли з рейок вантажні вагони. Через це низка потягів вимушені змінити свій маршрут — час затримки рейсів становить до чотирьох годин.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Потяги далекого сполучення, які їхали в напрямку Козятина та назад, наразі курсуватимуть через Фастів — Житомир — Бердичів.

А от швидкісний «Інтерсіті+» № 716 Перемишль — Київ і потяг № 29/30 Київ — Ужгород курсуватимуть через Коростень і Шепетівку.

Також в «Укрзалізниці» попередили, про можливе запізнення таких рейсів:

Роботи над ліквідацією наслідків аварії тривають. «Укрзалізниця» перепрошує за вимушену затримку.