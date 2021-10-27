Путін доручив «Газпрому» заповнити сховища газу в Європі
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Mikhail Svetlov / Getty Images
Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» збільшити постачання газу в підземні сховища в Європі.
Про це він заявив під час наради щодо освоєння та розвитку ресурсного потенціалу газових родовищ Ямалу.
«Я вас прошу, після того як ви закінчите роботу із закачування до підземних сховищ газу в Росії, розпочати плавну і планову роботу щодо підвищення обсягу газу у ваших підземних сховищах газу (ПСГ) в Європі — в Австрії та Німеччині», — сказав він.
Також Путін наголосив, що збільшення постачання газу дозволить компанії «надійно, стабільно та ритмічно виконувати контрактні зобов’язання, постачати європейським партнерам газ в осінньо-зимовий період і створить сприятливішу ситуацію на енергетичному ринку Європи загалом».
За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, обсяги газу в європейських сховищах — менше ніж 190 тисяч кубометрів.
«Газпром» планує до 1 листопада завершити створення цільового рівня запасів газу в ПСГ Росії обсягом 72,638 мільярда кубометрів активного газу. Однак з урахуванням ухваленого рішення про оголошення в Росії неробочих днів і, відповідно, зниження споживання в цей час «Газпром» вирішив продовжити закачування до 8 листопада», — повідомив він і зазначив, що після 8 листопада «Газпром» зможе зайнятися заповненням підземних сховищ у Європі.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2 000. Причина такої високої ціни — обмежені запаси газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ. Також у Кремлі заявили, що для нарощення транзиту через Україну Європа має збільшити закупівлю газу.