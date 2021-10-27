Путін доручив «Газпрому» заповнити сховища газу в Європі

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Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» збільшити постачання газу в підземні сховища в Європі.

Про це він заявив під час наради щодо освоєння та розвитку ресурсного потенціалу газових родовищ Ямалу.

«Я вас прошу, після того як ви закінчите роботу із закачування до підземних сховищ газу в Росії, розпочати плавну і планову роботу щодо підвищення обсягу газу у ваших підземних сховищах газу (ПСГ) в Європі — в Австрії та Німеччині», — сказав він.

Також Путін наголосив, що збільшення постачання газу дозволить компанії «надійно, стабільно та ритмічно виконувати контрактні зобов’язання, постачати європейським партнерам газ в осінньо-зимовий період і створить сприятливішу ситуацію на енергетичному ринку Європи загалом».

За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, обсяги газу в європейських сховищах — менше ніж 190 тисяч кубометрів.

«Газпром» планує до 1 листопада завершити створення цільового рівня запасів газу в ПСГ Росії обсягом 72,638 мільярда кубометрів активного газу. Однак з урахуванням ухваленого рішення про оголошення в Росії неробочих днів і, відповідно, зниження споживання в цей час «Газпром» вирішив продовжити закачування до 8 листопада», — повідомив він і зазначив, що після 8 листопада «Газпром» зможе зайнятися заповненням підземних сховищ у Європі.