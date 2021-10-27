У США людям з ослабленим імунітетом дозволили вводити четверту дозу вакцини від коронавірусу

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health.mil

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) допустив можливість введення четвертої дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.

Відповідні рекомендації оприлюднили на сайті CDC 27 жовтня.

«Люди з помірним і важким імунодефіцитом віком від 18 років, які завершили курс щеплення мРНК-вакциною проти COVID-19 і отримали додаткову дозу мРНК-вакцини, можуть отримати бустерну дозу через 6 місяців після третьої вакцинації», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що четвертою дозою може бути вакцина від Pfizer-BioNTech, Moderna або Janssen.