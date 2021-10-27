У США людям з ослабленим імунітетом дозволили вводити четверту дозу вакцини від коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
health.mil
Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) допустив можливість введення четвертої дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.
Відповідні рекомендації оприлюднили на сайті CDC 27 жовтня.
«Люди з помірним і важким імунодефіцитом віком від 18 років, які завершили курс щеплення мРНК-вакциною проти COVID-19 і отримали додаткову дозу мРНК-вакцини, можуть отримати бустерну дозу через 6 місяців після третьої вакцинації», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що четвертою дозою може бути вакцина від Pfizer-BioNTech, Moderna або Janssen.
- Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.
- У Pfizer заявили, що третя доза вакцини в пʼять разів збільшує кількість антитіл.
- ВООЗ спочатку закликала ввести мораторій на отримання третьої дози вакцини, проте згодом змінила свою позицію. Але рекомендувала колоти третю дозу винятково вразливим верствам населення.