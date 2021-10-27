Неповнолітньому винуватцю смертельної ДТП у Харкові повідомили про підозру

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Офіс генерального прокурора

Неповнолітньому Миколі, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, повідомили про підозру. Слідство стверджує, що саме 16-річний хлопець перебував за кермом на момент аварії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Надалі правоохоронці вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

Водієві вручили підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого. Вона передбачає до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові сталася аварія — Infiniti на великій швидкості врізалась в Chevrolet.

Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti — двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами були доставлені до лікарні.

Правоохоронці затримали 16-річного водія в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області.