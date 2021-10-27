Єврокомісія виділить Молдові €60 мільйонів для подолання газової кризи

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Єврокомісія виділить Молдові €60 млн, щоб допомогти подолати газову кризу.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з премʼєр-міністром Наталією Гаврилицею у Брюсселі.

«Хочу ще раз заявити про нашу повну підтримку Молдови. Засідання Ради асоціації ЄС та Молдови, яке відбудеться завтра [28 жовтня], ще більше зміцнить нашу співпрацю. У цьому контексті Єврокомісія надає €60 млн, щоб допомогти Молдові впоратися із нинішньою енергетичною кризою», — сказала вона.