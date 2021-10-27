Єврокомісія виділить Молдові €60 мільйонів для подолання газової кризи
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pixabay
Єврокомісія виділить Молдові €60 млн, щоб допомогти подолати газову кризу.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з премʼєр-міністром Наталією Гаврилицею у Брюсселі.
«Хочу ще раз заявити про нашу повну підтримку Молдови. Засідання Ради асоціації ЄС та Молдови, яке відбудеться завтра [28 жовтня], ще більше зміцнить нашу співпрацю. У цьому контексті Єврокомісія надає €60 млн, щоб допомогти Молдові впоратися із нинішньою енергетичною кризою», — сказала вона.
- На початку жовтня компанія «Молдовагаз» лише на місяць продовжила контракт із російським «Газпромом» на постачання газу і тепер змушена закуповувати його за індексною ціною — $800 за тисячу кубометрів, що може призвести до здорожчання газу для населення.
- 22 жовтня парламент Молдови на місяць запровадив надзвичайний стан через газову кризу. За словами премʼєр-міністра Наталії Гаврилиці, нині країні бракує приблизно 16 мільйонів кубометрів.
- Рада нацбезпеки й оборони України вирішила допомогти Молдові та надати їй безоплатно 15 мільйонів кубометрів газу. Країна має повернути цей обсяг до кінця зими.
- Через кризу Молдові вперше за 30 років довелося придбати газ не у Росії. На відкритому конкурсі перемогла польська компанія PGNiG. Також уряд Молдови розглядає закупівлю газу в інших європейських постачальників.