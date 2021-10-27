На Донбасі загинув український військовий. Бойовики 9 разів відкривали вогонь

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Російські найманці 9 разів порушували «тишу», використовуючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а в бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а неподалік Широкиного — зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарата здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

На ворожі збройні провокації воїни ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та подавили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У штабі ООС 26 жовтня повідомляли про сім обстрілів з боку бойовиків. Унаслідок агресії в зоні відповідальності ОТУ «Схід» один воїн загинув, інший отримав осколкове поранення.

Уранці 26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району. Під час обстрілу пошкоджено шість житлових будинків. Аби зберегти життя воїнів і цивільного населення, у відповідь ЗСУ вперше підняли БПЛА Bayraktar та знищили артилерію бойовиків.