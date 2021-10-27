Зеленський змінив голову Херсонської ОДА. Крісло отримав Геннадій Лагута, який планував йти до Ради

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Президент Володимир Зеленський указом № 552/2021 звільнив голову Херсонської облдержадміністрації Сергія Козиря та указом № 553/2021 призначив на його місце Геннадія Лагуту.

Обидва документи оприлюднено на сайті президента.

Козира звільнено з посади, оскільки його висунуто у 184-му виборчому окрузі від «Слуги народу» кандидатом у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради, призначених на 31 жовтня.

Керівник Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» Лагута, який потрапив до Херсонської облради у 2020 році, теж планував йти на проміжні вибори, але заявив, що знімає свою кандидатуру з урахуванням призначення на посаду голови ОДА.

«Я дякую президенту за довіру і прошу всіх виборців 184-го округу, які мене підтримували, проголосувати за Сергія Козиря. Він не підведе», — сказав Лагута.