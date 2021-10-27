Уряд додав до «червоної» зони ще 7 областей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Чузавков Сергей / УНИАН фото
Уряд вирішив із 30 жовтня 2021 року встановити «червоний» рівень карантину на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.
Про це 27 жовтня повідомив міністр уряду Олег Немчінов.
У «червоній» зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів та проведення масових заходів тощо.
Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх відвідувачів, працівників та організаторів масових заходів (у тому числі релігійних), працівників кінотеатрів, театрів, музеїв, ТРЦ, ресторанів, кафе, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-сертифікату — про вакцинацію двома дозами. Цей сертифікат є у додатку «Дія», а також його можна завантажити з порталу «Дія» та роздрукувати на звичайному папері, головне, аби чітко було видно QR-код.
Школи та інші заклади освіти у «червоній» зоні також працюватимуть, лише якщо 100% працівників мають «зелений» сертифікат вакцинації.
- В Україні встановили черговий рекорд смертності від коронавірусу — 734 людини за добу 25 жовтня. За добу 21 жовтня в Україні виявили найбільшу з початку пандемії кількість хворих на коронавірус — 23 785.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій. Невакцинованих будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати, поки вони не зроблять щеплення. Відстороняти, якщо є довідка про протипоказання, не будуть.