Російський автор вакцини «Супутник V» заявив про розробку нової форми препарату у вигляді спрею

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Російський виробник вакцини від коронавірусу «Супутник V» — компанія «Генеріум» — повідомив про створення нової форми цього препарату у вигляді спрею для носа.

Про це заявив директор компанії Данило Талянський, передає ТАСС.

«На основі розробки інституту ім. М. Ф. Гамалії ми зробили інтраназальну форму вакцини, яка просто впорскується в ніс. Вона переноситься набагато мʼякше, ніж звичайна вакцина, а ефективністю вона нітрохи не поступається», — сказав Талянський.

Вакцина у вигляді спрею нібито теж розрахована на два введення та на одне у разі ревакцинації. Талянський зазначає, що новий препарат не потрібно заморожувати, що полегшує його доставку.

Компанія подала заявку до Міністерства охорони здоровʼя РФ на проведення клінічних досліджень та розраховує, що через 8 місяців зможе зареєструвати вакцину.