НАЗК не виявило порушень у декларації Зеленського
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку та не виявило правопорушень у декларації президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє пресслужба агентства.
Зокрема, перевірялася причетність президента до офшорної компанії Maltex Multicapital Corp., зареєстрованої в податковій службі Британських Віргінських Островів.
«Декларант надав запитувані пояснення та документи. НАЗК також направило запити до органів Британських Віргінських Островів та Белізу. Станом на останній день повної перевірки НАЗК не отримало від згаданих органів інформації», — йдеться у повідомленні.
Перевіряли й будинок, розташований в Форте-дей-Мармі (Італія), який належить компанії San Tommaso S.R.L., кінцевим бенефіціарним власником якої є дружина Зеленського.
«Відповідно до відомостей, наданих власником об’єкта, упродовж 2020 року суб’єкт декларування та члени його сім’ї не користувалися цією нерухомістю, і протягом звітного періоду будинок використовувався юридичною особою у господарській діяльності», — пояснили в НАЗК.
- 3 жовтня 2021 року 650 журналістів з усього світу опублікували 12 мільйонів документів про власників офшорів. Там фігурують близько 35 чинних та колишніх лідерів держав і понад 300 чиновників. Витік документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських Островах і Кіпрі, в Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.
- У розслідуванні фігурують компанії президента Зеленського і бізнесмена Коломойського, від якого «кварталівці» отримали близько $40 млн, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1». Також у розслідуванні є дані про схеми помічника президента Сергія Шефіра, олігарха Ріната Ахметова, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та інших.
- В Офісі президента заявили, що в документах нічого компрометувального немає.