Китай закрив 4-мільйонне місто для стримування COVID-19, а у Гонконгу посилили і так суворий карантин

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Влада Китаю для стримування поширення коронавірусу закрила житлові райони всіх типів у місті Ланьчжоу, в якому проживає 4 млн людей.

Як повідомляє «Сіньхуа», у місті за останній тиждень зафіксували 39 заражених коронавірусом. У самій провінції Ганьсу – 51.

Влада розпорядилася провести третій раунд загальноміського тестування на COVID-19. У кожному житловому комплексі буде залишений лише один вхід. Переміщення мешканців суворо контролюватимуть, за винятком особливих обставин.

Тим часом The New York Times передає, у Гонконгу посилюють одні з найсуворіших у світі карантинні правила. Насамперед вони торкнуться вʼїзду з-за кордону, що може ще більше підірвати статус міста як глобального фінансового центру.

Влада Гонконг вимагає, щоб люди, які прибувають із країн Європи та США, які перебувають у зоні «високого ризику», провели 21 день на карантині. Інші мають бути на карантині 14 днів. Пропустити карантин можуть лише люди з материкового Китаю.

Невеликі винятки залишаться в силі для людей, робота яких повʼязана із щоденними потребами Гонконгу в транспортуванні та відвантаженні товарів.

Влада при цьому «розуміє» невдоволення іноземців та осіб, залучених до фінансового сектора, але йтиме шляхом рекомендацій Китаю.

Напередодні Азіатська асоціація цінних паперів та фінансових ринків закликала Гонконг послабити правила карантину. Майже половина її членів вже розглядає можливість переведення працівників та операцій за кордон.