Експеримент МОЗ із масової вакцинації: у Моршині немає жодного шпиталізованого з коронавірусом

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Євген Малолєтка

У курортному місті Моршин на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ із масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.

Про це Укрінформу повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький.

Станом на 26 жовтня в Моршині вакциновано першою дозою 75% дорослого населення міста, а двома — 74%. Загалом у місті станом на 26 жовтня у 22 людей коронавірус (це не нові випадки, а загальна кількість хворих), з них 8 вакцинованих і жодного шпиталізованого. У всіх легкий перебіг хвороби, вони лікуються вдома на самоізоляції.

«Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою штаму «Дельта» маємо таку тенденцію. Але за весь цей період жоден хворий не був госпіталізований», — зазначив Ільницький.

Мер пояснив, що в березні, під час попередньої хвилі коронавірусу, госпіталізованих у Моршині у важких станах було «дуже багато», траплялися й летальні випадки.

«Експеримент вдався, оскільки госпіталізованих нема. І якщо говорити про економічний чинник, бо це теж була наша мотивація, коли зверталися в МОЗ, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, що є в Україні, усі працівники санаторіїв вакциновані на 90—100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи», — додав Ільницький.