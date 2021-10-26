Свідок з України впізнав імовірного вбивцю чеченського командира в Берліні. Він назвав його агентом ФСБ
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
DER SPIEGEL
Харківський підприємець на засіданні суду в Берліні у вівторок, 26 жовтня, впізнав обвинуваченого в убивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі як чоловіка сестри своєї дружини на імʼя Вадим Миколайович Красіков.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Наприкінці липня 55-річний українець на імʼя Олександр вже свідчив у суді, але був не впевнений у тому, що перед ним родич. Тоді він уникнув прямої відповіді на запитання, сказавши, що бачив родича лише двічі десять років тому. Незабаром журналу Der Spiegel він заявив, що збрехав на суді, побоюючись за своє життя. Журналісти зазначали, що, можливо, Олександра підготували до зміни свідчень.
Наразі свідок стверджує, що впізнав підозрюваного в убивстві та заявив, що Красіков — працівник російської ФСБ у званні полковника.
- Зелімхан Хангошвілі був застрелений у Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинувачують 55-річного росіянина з паспортом на імʼя Вадима Соколова. За даними розслідувачів, справжнє імʼя Соколова — Вадим Миколайович Красіков, і він може бути причетний до замовного вбивства, скоєного в Москві у 2013 році. Імовірно, Красіков мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.
- Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі. Росія свою причетність традиційно заперечує.
- У грудні 2019 року на переговорах країн «нормандського формату» президент Росії Путін назвав Хангошвілі «організатором вибухів у московському метро» і погрожував Німеччині теж вислати дипломатів.
- Федеральна служба Росії приховала особу дружини Вадима Красікова. Німецькі журналісти разом із проєктами Bellingcat та Insider зʼясували, що дружина Красікова у грудні 2019 року вилетіла за підробленими документами до окупованого Криму.
- У березні 2021 року німецькі журналісти повідомили, що українські спецслужби допомогли Німеччині підтвердити особу вбивці Хангошвілі. Вони назвали Красікова.