В Україні з 8 листопада будуть видавати довідки для людей з протипоказаннями до вакцинації

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Міністерство охорони здоров'я України

В Україні з 8 листопада почнуть видавати довідку для людей з протипоказаннями до щеплення проти коронавірусу. Із цією довідкою від роботи не відсторонятимуть.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів в інтервʼю «Українській правді», яке оприлюднили 26 жовтня.

Щодо того, чи буде ця довідку в додатку «Дія» поки невідомо. Однак незабаром там зʼявиться довідка про перенесену хворобу і негативний результат ПЛР-тесту.

Раніше МОЗ пояснював, що єдиним справжнім протипоказанням до щеплення від коронавірусу наразі є серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини, наприклад анафілактичний шок. Деталі про склад вакцин можна дізнатися з інструкцій тут та у лікаря, який робить щеплення. Якщо є алергія на один із компонентів, то не варто щепитися цією вакциною. Хронічні хвороби не є протипоказанням до щеплення: навпаки, люди з хронічними захворюваннями ризикують важче перенести ковід, тому потребують захисту, який дає вакцинація.

«Є загальні протипоказання, які зазначені в наказі, і є протипоказання, які записані в інструкції виробника. Але в нас частенько звідкись з’являється ще низка міфічних протипоказань. Найпоширеніший: люди чомусь думають, що перенесений ковід є протипоказанням до вакцинації, й починають відтерміновувати її на 6 — 8 місяців», — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій. Невакцинованих будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати поки вони не зроблять щеплення. Відстороняти, якщо є ця довідка про протипоказання, не будуть.