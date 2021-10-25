Омбудсмен Денісова назвала «дискримінаційним» указ про обовʼязкову вакцинацію через неточності МОЗ

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Косарєв Олександр / УНІАН

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова назвала «дискримінаційним» указ Міністерства охорони здоровʼя про обовʼязкову вакцинацію освітян та чиновників через неточності у ньому. МОЗ найближчим часом виправить ситуацію.

Денісова у коментарі «Бабелю» пояснила, що МОЗ своїм указом затвердив не перелік професій (наприклад, лікар, вчитель, водій), а органи, де вони працюють (працівники органів освіти, сфери охорони здоровʼя). Омбудсмен зазначила, що у цьому переліку має бути саме той працівник, який контактує із багатьма людьми і може розповсюдити коронавірус. Денісова зазначила, що МОЗ незабаром уточнить указ.

За її словами, реалізація цього указу в тому вигляді, у якому він зараз, може бути «дискримінаційною» і порушити права працівників закладів освіти та державної влади, які мало з ким контактують.

4 жовтня Міністерство охорони здоровʼя затвердило указ про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів та держслужбовців. Ті, хто відмовляються вакцинуватись, підлягають відстороненню від роботи.

Нагадаємо, що від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.