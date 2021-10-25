В Україні за відсутність COVID-документів під час міжобласних поїздок штрафуватимуть пасажирів

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В Україні за відсутність COVID-документів про вакцинацію або негативних тестів на коронавірус під час міжрегіональних поїздок автобусами штрафуватимуть пасажирів — від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Про це 25 жовтня повідомили у пресслужбі МОЗ, посилаючись на зміни до постанови № 1236 від 20 жовтня.

«Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів. Стосуються правила регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях», — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що на залізниці та у літаках відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Окрім цього, не поширюється норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів не перевищує п’яти (не враховуючи дітей до 14 років). Більша кількість пасажирів дозволяється, якщо вони є членами однієї сім’ї.

Також наголошується, що перевізники зобов’язані інформувати пасажирів про те, що вони повинні мати відповідні документи.

У МОЗ уточнили, що користуватися міжрегіональним транспортом у «жовтій» та «червоній» зоні можна з: