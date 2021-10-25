Археологи знайшли в Іраку кам’яні барельєфи з зображенням царів і перший у країні винний завод

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В Іраку у місті Фаїда група археологів знайшла камʼяні барельєфи, що зображують ассирійських царів, що моляться богам, а також перший у країні промисловий винний завод. Знахідки зробила група археологів з Департаменту старожитностей міста Дахука і його колег з Італії, цитує France 24.

Фігури царів вирізали в стінах зрошувального каналу, який протяжністю майже девʼять кілометрів. Різьблені фігурки — це 12 панелей розміром пʼять метрів в ширину і два метри у висоту із зображенням богів, царів і священних тварин. Вони датуються 721 — 705 роками до нашої ери.

«В Іраку є й інші місця з наскельними рельєфами, особливо в Курдистані, але жодне з них не є таким величезним і монументальним, як це», — сказав італійський археолог Даніеле Моранді Бонакосси.

Сам зрошувальний канал вирізали з вапняку для подачі води з пагорбів на поля фермерів, а різьблення зробили, щоб нагадувати людям про царя, який наказав його побудувати.

«Це була не тільки релігійна сцена молитви, а й політична, свого роду пропагандистська сцена. Таким чином, цар хотів показати людям, що живуть в цьому районі, що він був тим, хто створив ці системи для зрошування, тому люди повинні памʼятати про це і залишатися йому вірними», — додав Моранді Бонакоссі.

Також археологи знайшли в археологічній памʼятці Хінніс в провінції Духок гігантські камʼяні басейни, які були вирізані в білій скелі і використовувалися в комерційному виноробстві в кінці 8-го або початку 7-го століття до нашої ери.

«Це був свого роду промисловий винний завод. Ми знайшли 14 установок, які використовувалися для пресування винограду і вилучення соку, який потім перероблявся в вино», — сказав Моранді Бонакоссі й наголосив, що це перше подібне відкриття в Іраку.