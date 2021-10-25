Колумбія екстрадує до США найбільш розшукуваного наркобарона країни, якого порівнюють із Ескобаром

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Колумбія екстрадує до США найбільш розшукуваного у країні наркоторговця Дайрі Антоніо Усугу на прізвисько «Отоніель», якого схопили 24 жовтня.

Про це повідомляє BBC.

Він очолював найбільше злочинне угрупування країни і протягом багатьох років перебував у списку людей, найбільш розшукуваних Агентством США по боротьбі з наркотиками. Американські чиновники призначали нагороду за його голову в розмірі $5 мільйонів. У США його звинувачують у ввезенні в країну щонайменше 73 тонн кокаїну в період з 2003 до 2014 року.

Перед екстрадицією Отоніель перебуватиме на військовій базі у столиці, місті Богота.

Нагадаємо, що наркобарона затримали в департаменті Антіокія на північному заході Колумбії, недалеко від кордону з Панамою. Операцію проводила армія спільно з авіацією. Президент порівняв його затримання «з падінням Пабло Ескобара».

Отоніель — лідер найбільшого наркокартелю країни «Клан затоки», який вважається наймогутнішим злочинним угрупованням Колумбії. Він займається контрабандою наркотиків і людей, незаконним видобутком золота і здирництвом. «Клан затоки» контролює багато маршрутів постачання наркотиків, які використовуються для контрабанди наркотиків з Колумбії до США і навіть у Росію.

За даними правоохоронців, у «Клані затоки» приблизно 1 800 озброєних членів, яких в основному набрали з крайніх правих воєнізованих формувань.