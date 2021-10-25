Азербайджан збудував у Нагірному Карабаху міжнародний аеропорт. Його відкриватиме президент Туреччини

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Влада Азербайджану збудувала новий міжнародний аеропорт в одному зі звільнених міст Нагірного Карабаху — його відкриють у місті Фізулі.

Про це пише Daily Sabah.

Міжнародний аеропорт у Фізулі запустять 26 жовтня. На відкриття приїде навіть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він буде у країні з одноденним візитом.

У вересні Азербайджан проводив тестові польоти з Баку до Фізулі. Час у дорозі — 35 хвилин. Новий аеропорт планують активно використовувати для перевезення вантажів.