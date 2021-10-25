Азербайджан збудував у Нагірному Карабаху міжнародний аеропорт. Його відкриватиме президент Туреччини
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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SOPA Images / Contributor
Влада Азербайджану збудувала новий міжнародний аеропорт в одному зі звільнених міст Нагірного Карабаху — його відкриють у місті Фізулі.
Про це пише Daily Sabah.
Міжнародний аеропорт у Фізулі запустять 26 жовтня. На відкриття приїде навіть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він буде у країні з одноденним візитом.
У вересні Азербайджан проводив тестові польоти з Баку до Фізулі. Час у дорозі — 35 хвилин. Новий аеропорт планують активно використовувати для перевезення вантажів.
- У січні лідери Вірменії, Азербайджану та Росії провели переговори в Москві, за підсумками яких було підписано спільну заяву сторін про розвиток Нагірного Карабаху. Азербайджан у 2021 році виділить $1,3 мільярда на відновлення регіону Нагірного Карабаху.
- У ніч на 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (з 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних при обстрілі міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, включно з містом Шуша.