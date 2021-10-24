«Знущання на межі садизму». РФ прокоментувала рішення США віднести росіян до «бездомних націй»

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Нікіта Кочук / МЗС РФ

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що США перетворили процедуру отримання візи для росіян на «справжнє пекло і садизм». Так, вона прокоментувала те, що Держдеп США відніс росіян до категорії «бездомних національностей».

Про це йдеться у заяві речниці відомства у соціальних медіа.

«Прочитала, що Держдепартамент США вніс росіян, готових оформити візу до США, в категорію «бездомні національності». Вони перетворили банальну для XXI століття технічну процедуру на справжнє пекло, в основі якого — знущання на межі садизму», — написала вона.

Захарова звинуватила американських дипломатів у тому, що вони нібито «роками руйнували не ними створену систему» надання консульських послуг в Росії. За її словами, ідеться не тільки про скорочення туризму і культурних обмінів, а про більше — це «удар по сімʼях і родичах».

В переліку «бездомних», крім Росії, перебувають Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен. Надалі для отримання візи росіянам потрібно звертатися до посольства США у Варшаві (Польща).