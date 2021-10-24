«Знущання на межі садизму». РФ прокоментувала рішення США віднести росіян до «бездомних націй»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Нікіта Кочук / МЗС РФ
Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що США перетворили процедуру отримання візи для росіян на «справжнє пекло і садизм». Так, вона прокоментувала те, що Держдеп США відніс росіян до категорії «бездомних національностей».
Про це йдеться у заяві речниці відомства у соціальних медіа.
«Прочитала, що Держдепартамент США вніс росіян, готових оформити візу до США, в категорію «бездомні національності». Вони перетворили банальну для XXI століття технічну процедуру на справжнє пекло, в основі якого — знущання на межі садизму», — написала вона.
Захарова звинуватила американських дипломатів у тому, що вони нібито «роками руйнували не ними створену систему» надання консульських послуг в Росії. За її словами, ідеться не тільки про скорочення туризму і культурних обмінів, а про більше — це «удар по сімʼях і родичах».
В переліку «бездомних», крім Росії, перебувають Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен. Надалі для отримання візи росіянам потрібно звертатися до посольства США у Варшаві (Польща).
- У Міністерстві закордонних справ Росії запропонували США взаємно скасувати всі обмеження на роботу дипломатичних місій.
- У кінці липня США повідомили, що звільняють 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах у Росії. Це вимушене рішення, продиктоване забороною Кремля наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян з третіх країн. Із серпня в дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони.
- Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.