«Издевательство на грани садизма». РФ прокомментировала решение США отнести россиян к «бездомным нациям»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США превратили процедуру получения визы для россиян на «настоящий ад и садизм». Так, она прокомментировала то, что Госдеп США отнес россиян к категории «бездомных национальностей».

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства в социальных медиа.

«Прочитала, что Госдепартамент США внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию «бездомные национальности». Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — написала она.

Захарова обвинила американских дипломатов в том, что они якобы «годами разрушали не ими созданную систему» предоставления консульских услуг в России. По ее словам, речь идет не только о сокращении туризма и культурном обмене, а о большем — это «удар по семьях и родственниках».