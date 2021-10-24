США розкритикували КНДР за випробування балістичних ракет та закликали до діалогу

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Спеціальний представник США у питаннях Північної Кореї Сунг Кіма закликав Пхеньян припинити випробування балістичних ракет. Посол назвав їх контрпродуктивними і тривожними, передає Deutsche Welle.

«Нашою метою залишається повна денуклеаризація Корейського півострова. Ми як і раніше готові до зустрічі з КНДР без попередніх умов, і ми ясно дали зрозуміти, що Сполучені Штати не мають ворожих намірів стосовно КНДР», — стверджує Сунг Кім.

Адміністрація Джо Байдена неодноразово заявляла, що відкрита для переговорів з КНДР, але Пхеньян винятково критикує Штати за ворожу політику і санкції проти нього.

Нагадаємо, Північна Корея підтвердила, що 19 жовтня запустила в Японське море балістичну ракету. Таким чином КНДР випробувала нову балістичну ракету, що запускається з підводних човнів.