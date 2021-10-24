«Це можна порівняти з падінням Ескобара». У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона країни
- Автор:
- Олег Панфілович
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Поліція Колумбії затримала лідера найбільшого наркокартелю країни «Клан затоки» Дайрі Антоніо Усугу на прізвисько «Отоніель».
Про це пише BBC.
Про його затримання у відеозверненні оголосив президент Колумбії Іван Дуке. «Це найсерйозніший удар по наркоторгівлі в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-х роках», — заявив президент Колумбії. Операція проводилася спільно з армією і авіацією, під час неї загинув один з правоохоронців. 50-річного Дайрі Усугу затримали в департаменті Антіокія на північному заході Колумбії, недалеко від кордону з Панамою.
Усуга вважався найбільш розшукуваним наркобароном Колумбії. Місцева влада обіцяла винагороду в розмірі $800 тисяч за інформацію про його місцеперебування, США призначили нагороду у $5 мільйонів. Затриманому наркобарону загрожує екстрадиція до США.
«Клан затоки» вважається наймогутнішим злочинним угрупованням Колумбії. Він займається контрабандою наркотиків і людей, незаконним видобутком золота і здирництвом. «Клан затоки» контролює багато маршрутів постачання наркотиків.
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