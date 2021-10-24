Держдеп США відніс росіян до категорії «бездомних національностей»

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Державний департамент США відніс росіян, які хочуть оформити американську візу, до категорії громадян «бездомних національностей».

Про це йдеться у візовій інструкції Держдепу.

До «бездомних національностей» (Homeless Nationalities) відносять людей з тих країн, у яких США не мають свого консульського представництва, або з тих, де склалася нестабільна політична ситуація, через яку американські дипломати не можуть виконувати свої функції.

В переліку «бездомних», крім Росії, перебувають Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен. Документ вказує росіянам звертатися до посольства США у Варшаві (Польща) у разі необхідності отримати візу.