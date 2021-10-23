У столиці за скаргою киян оштрафували ресторан Nebos. Він ігнорував правила карантину
- Автор:
- Софія Телішевська
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СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube
У суботу, 23 жовтня, за недотримання карантинних обмежень з протидії поширення коронавірусу оштрафували власника ресторану Nebos на вул. Мала Житомирська у Києві.
Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький.
«У столиці діють обмеження «помаранчевої» зони, що передбачає дотримання маскового режиму та соціальної дистанції», — нагадав Радуцький та продемонстрував приклад, коли поліція на прохання киян перевіряє заклад.
За результатом перевірки працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 43-3. Власнику закладу загрожує штраф від 17 до 170 тисяч гривень. Остаточне рішення за суддями.
Під час перевірки комісія виявила недотримання маскового режиму як відвідувачами, так і персоналом, відсутність маркування для дотримання соціальної дистанції в черзі, не виконання регулярного вологого прибирання приміщень, відсутність температурного скринінгу відвідувачів і працівників перед початком робочої зміни, розташування столів ближче ніж 1,5 метра і розміщення за ними понад чотирьох осіб.
Водночас Радуцький зазначив, що Київ поки відповідає показникам «помаранчевої» зони, але в найближчі дні через погіршення епідситуації може опинитись у «червоній» зоні. У КМДА прогнозують, що ввести жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня.
Зазначимо, що днями навколо цього ресторану розгорівся скандал через те, що заклад у соціальних медіа написав про «свою відкритість для всіх людей» незалежно від того вакциновані вони, чи ні.
Так Nebos назвав себе «місцем вільних людей», де не потрібна маска чи вакцинація.
- Наразі у «червоній» зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська області. З вівторка, 26 жовтня, Рівненська та Миколаївська області також переходять до «червоної» зони карантину.
- За минулу добу, 22 жовтня, в Україні виявили 23 229 нових випадків коронавірусу, померли 483 пацієнти. Також за цю добу вакцинували рекордну кількість людей — 289 468.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що в Україні скасують карантин, коли кількість вакцинованого населення сягне 70%.