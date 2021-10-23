На Україну насувається значне похолодання. Синоптики прогнозують вночі до -9 °С

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Pixabay / Ebowalker

У найближчі три дні в Україні очікується значне похолодання, подекуди температура знизиться до -9 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Синоптики прогнозують невелику хмарність, через антициклон 24—26 жовтня переважатиме суха погода, опади можливі лише в неділю на Приазов’ї, натомість українці відчують суттєве зниження температури повітря, особливо вночі.

Так, у неділю, 24 жовтня, вночі буде 0...+5 °С, вдень +6...+11 °С, у південній частині вночі +3...8 °С, вдень +10...+15 °С.

На початку наступного тижня, 25—26 жовтня, вночі прогнозують -1...-5 °С, у Карпатах та східних областях -6...-9 °С, вдень +3...+8 °С, на Закарпатті +9...+14 °С.

Вітер переважно північно-західний, 5—12 м/с.