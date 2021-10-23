«Пощади не буде». Генпрокурор взяла під особистий контроль усі справи про підробку сертифікатів вакинації
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Офіс генпрокурора бере під особистий контроль справи про фальсифікацію сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу та негативних ПЛР-тестів.
Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
«Є такі порушення закону, які чомусь здаються дрібними, але в підсумку призводять до непоправного. Я говорю про тих негідників, які торгують людськими життями. Вони, правда, увірували в те, що продають лише папірці — сертифікати про вакцинацію. Але ці, як вони наївно вважають, папірці часто перетворюються на свідоцтва про смерть», — наголосила Венедіктова.
Вона зазначила, що «пощади не буде», тому усі провадження такого характеру її Офіс бере під особистий контроль, щоб всі порушники отримали вирок.
За словами генпрокурора, загалом у 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів і документів про вакцинацію 104 особам вже повідомлено про підозру, з них до суду направлено 88 обвинувальних актів і «це тільки початок».
«Я зараз звертаюся до тих, хто так чи інакше причетний до «індустрії» [підроблення сертифікатів та тестів], і прошу зупинитися, одуматися і все ще раз зважити. Вас знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності. Я обіцяю», — підкреслила Венедіктова.
Також вона додала, що через використання підробленого міжнародного COVID-сертифіката колишнім народним депутатом Надією Савченко та її сестрою Вірою було розпочато кримінальне провадження.
Якщо ви маєте інформацію про випадки фальсифікації довідок, повідомляйте на 102 або телефонуйте у кіберполіцію 0 800 505 170.
- В Україні почастішали випадки придбання підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про протипоказання до щеплення, зокрема у Харківській області викрили ділків, які підробили понад 40 тисяч ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.
- У звʼязку з цим 22 вересня Кабмін підтримав посилення відповідальності у вигляді штрафів і позбавлення волі за підробку документів про вакцинацію.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що поліція відкрила майже 800 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів і результатів ПЛР-тестів.