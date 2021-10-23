Рада суддів України обрала кандидатів до Етичної ради. У ЦПК розкритикували половину з них

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Рада суддів України 23 жовтня визначилася з кандидатами до складу Етичної ради.

Про це повідомили у пресслужбі РСУ.

Найбільше голосів отримали кандидати:

суддя Верховного суду в Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич ;

; cуддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун ;

; суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін ;

; суддя Верховного суду в Касаційному адміністративному суді Тетяна Чумаченко.

Рішення вже розкритикували в «Центрі протидії корупції» (ЦПК), назвавши щонайменше двох кандидатів «негідними» через сумнівну репутацію.

Зокрема, зазначається, що брат Юрія Трясуна — Павло — з 2012 року обіймав посаду командира полку міліції особливого призначення «Беркут» у Київській області, а у 2016 році суддя Трясун у складі колегії звільнив з-під варти беркутівця Олександра Бєлова, обвинуваченого у вбивствах на Кріпосному провулку в Києві 18 лютого 2014 року.

Водночас, за даними Фундації DEJURE, суддя Сіверін, окрім подання неправдивих відомостей до декларації, виносив рішення на користь незаконних забудовників. Також на нього скаржилися колеги та керівник апарату суду, запевняючи, що Сіверін здійснює тиск на працівників суду та підбурює їх вчиняти дії за межами повноважень. Суддю неодноразово викривали у зловживанні своїми процесуальними правами.

Тепер Вища рада правосуддя зобов’язана до 28 жовтня сформувати Етичну раду, яка вже на початку листопада зможе розпочати свою роботу.

Відповідно до закону № 5068, до Етичної ради увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів. Ця рада перевірить на доброчесність усіх чинних членів ВРП, а також перевірятиме кандидатів на цю посаду. Якщо Етична рада визнає члена ВРП недоброчесним, то його повноваження будуть призупинені до розгляду цього питання суб’єктом його висування — з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу під час оцінки на доброчесність.