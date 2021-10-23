Рівненську та Миколаївську області перевели до «червоної» зони

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З вівторка, 26 жовтня, Рівненська та Миколаївська області переходять до «червоної» зони карантину.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабміну Олег Немчінов, посилаючись на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 жовтня.

«Встановити з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей», — написав він.

Також Немчінов зазначив, що на території цих областей будуть встановлені обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоної» зони.

Зокрема, в «червоній» зоні дозволено відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця лише тим, хто повністю вакцинувався від коронавірусу, працівники закладів теж повинні мати повний курс вакцинації.

Окрім цього, школи та інші заклади освіти у «червоній» зоні можуть працювати у звичайному режимі лише за умови, що вакциновані 100% працівників. Інакше — дистанційна форма навчання.