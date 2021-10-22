Україна запропонувала Росії 50% знижку на додатковий транзит газу в Європу. Це має вирішити кризу в регіоні

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії 50% знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. На його думку, збільшення поставок газу дозволить полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зеленський у коментарі виданню зазначив, що знижка поширюватиметься на обсяги природного газу, які перевищують законтрактовані 40 млрд кубометрів в день, що Україна вже транспортує в Європу з Росії.

«Україна пропонує цю додаткову потужність всім потенційним транзитним країнам. Ми хотіли б бачити серед замовників європейські компанії, але і у «Газпрому» є додаткові потужності. А з урахуванням знижки в порівнянні з нинішнім транзитним тарифом, можу припустити, що ця знижка складе 50%», — сказав президент.

Нагадаємо, Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд кубометрів газу за «спеціальними умовами».