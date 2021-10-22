Україна запропонувала Росії 50% знижку на додатковий транзит газу в Європу. Це має вирішити кризу в регіоні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії 50% знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. На його думку, збільшення поставок газу дозволить полегшити енергетичну кризу в регіоні.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Зеленський у коментарі виданню зазначив, що знижка поширюватиметься на обсяги природного газу, які перевищують законтрактовані 40 млрд кубометрів в день, що Україна вже транспортує в Європу з Росії.
«Україна пропонує цю додаткову потужність всім потенційним транзитним країнам. Ми хотіли б бачити серед замовників європейські компанії, але і у «Газпрому» є додаткові потужності. А з урахуванням знижки в порівнянні з нинішнім транзитним тарифом, можу припустити, що ця знижка складе 50%», — сказав президент.
Нагадаємо, Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд кубометрів газу за «спеціальними умовами».
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2000. Причина такої високої ціни — низькі запаси газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ.
- Також у Кремлі заявили, що для нарощення транзиту через Україну Європа має збільшити закупівлю газу.