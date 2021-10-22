Пік смертності від COVID тільки починається. Секретар РНБО закликав українців вакцинуватися

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Євген Малолєтка

Україна тільки починає входити у пік нової хвилі коронавірусу, через що з кожним днем зростатиме кількість летальних випадків серед COVID-хворих.

Секретар Ради національної безпеки та оборони прогнозує, що найближчим часом в Україні буде понад тисячу смертей за добу.

«Ми зараз тільки починаємо з вами входити в цей пік епідемії і велика проблема є на сьогоднішній день, коли люди, не вакцинуючись, потрапляють у лікарні. Через це ми маємо рекорд по людям, які померли від ковіду. Це дуже страшна ситуація. На превеликий жаль, кількість людей, які будуть гинути від COVID-19, може перевалити за тисячу осіб на добу», — наголосив Данілов.

Він наголосив, що понад 99% летальних випадків фіксують саме серед невакцинованих пацієнтів.

«Ті, хто відправляються на кладовища, це люди, які не вакцинувалися. Це 99,9% людей, які не прищепилися. Якщо далі, хтось хоче відправляти своїх родичів і близьких туди, то можете продовжувати робити вигляд, що вакцинуватися не треба», — додав секретар РНБО.

Очільник РНБО нагадав, що наразі в Україні в достатній кількості є якісні вакцини та створені всі умови для отримання щеплень.

Також під час засідання Радбезу міністру охорони здоровʼя доручили виконати програму з вакцинації.

«Ляшко має забезпечити виконання програми з вакцинації, яка була ухвалена раніше. Президент ставив завдання, щоб вона була виконана максимально в стислі терміни, до Нового року лишається 70 днів», — наголосив секретар РНБО.