Бойовики на Донбасі поранили українського військового, ще один отримав бойову травму

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

Протягом доби бойовики на Донбасі девʼять разів обстріляли українські позиції, унаслідок чого один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки найманці стріляли з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм, а в бік Катеринівки — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Позиції ЗСУ в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети, а біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають у лікарні, їхній стан задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.