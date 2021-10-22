Американський регулятор підтвердив, що автопілот Tesla непричетний до резонансної аварії в Техасі

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National Transportation Safety Board

Національна рада з безпеки на транспорті США опублікувала звіт про розслідування аварії 2021 року в Техасі, коли нібито через автопілот Tesla Model S в ДТП загинули двоє чоловіків.

Регулятор дійшов висновку, що поліція помилилася — під час аварії за кермом Tesla була людина. Це ж стверджували в самій компанії та Ілон Маск.

За попередніми результатами, сидіння водія і пасажира були зайняті, а ремені безпеки пристебнуті під час аварії. У момент аварії Tesla рухалася зі швидкістю 107 км/год, а педаль прискорення була втиснула на майже 99%. Кермо після аварії було сильно деформоване через удар, що вказує на наявність водія в момент ДТП.

Регулятор поки не встановив причини аварії, але за підсумками розслідування випустить рекомендації для безпілотних автомобілів.