Американський регулятор підтвердив, що автопілот Tesla непричетний до резонансної аварії в Техасі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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National Transportation Safety Board
Національна рада з безпеки на транспорті США опублікувала звіт про розслідування аварії 2021 року в Техасі, коли нібито через автопілот Tesla Model S в ДТП загинули двоє чоловіків.
Регулятор дійшов висновку, що поліція помилилася — під час аварії за кермом Tesla була людина. Це ж стверджували в самій компанії та Ілон Маск.
За попередніми результатами, сидіння водія і пасажира були зайняті, а ремені безпеки пристебнуті під час аварії. У момент аварії Tesla рухалася зі швидкістю 107 км/год, а педаль прискорення була втиснула на майже 99%. Кермо після аварії було сильно деформоване через удар, що вказує на наявність водія в момент ДТП.
Регулятор поки не встановив причини аварії, але за підсумками розслідування випустить рекомендації для безпілотних автомобілів.
- 17 квітня в Техасі авто Tesla врізалося в дерево і загорілося, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. Поліція повідомила, що жоден з них не перебував за кермом. Автомобіль їхав вночі на високій швидкості, але раптом зʼїхав з дороги. Загиблим чоловікам було 59 і 69 років.
- Після аварії Ілон Маск написав в Twitter, що автопілот не був увімкнений, а функцію, яка дозволяє технології повністю перебрати управління, власник не купував.
- Влада США після цього почала розслідування, а у Tesla стали дешевшати акції.