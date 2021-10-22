SpaceX провела перший запуск двигуна Raptor на прототипі Starship SN20

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Компанія SpaceX провела перший запуск вакуумного двигуна Raptor, який інтегрували у прототип космічного корабля Starship SN20.

Двигун Raptor оптимізований для роботи в космосі. На Starship, який буде летіти в космос, буде три вакуумних Raptor і три атмосферних двигуни.

Запустивши Raptor, компанія провела короткочасні вогневі випробування Starship. Спочатку запустився перший вакуумний двигун, а потім, імовірно, другий. Вогневі випробування пройшли добре, з урахуванням відльоту декількох захисних плиток.