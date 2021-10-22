Поліція завела майже 800 справ за підробку COVID-сертифікатів

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Петро Порошенко / Flickr

Поліція відкрила майже 800 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів і результатів ПЛР-тестів.

Про це у відеозверненні повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, поліція щодня викриває шахраїв і недобросовісних лікарів, які підробляють документи, а іноді і вносять їх в базу.

Монастирський нагадав, що в Україні зараз критична ситуація із коронавірусом і найбільша смертність від початку пандемії. Він закликав громадян повідомляти про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 50 51 70 або за номером 102.

«Бережіть своє життя та не розмінюйте його на підробки», — заявив міністр.