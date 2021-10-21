Синоптики спрогнозували погоду у вихідні: на заході та сході пройдуть дощі з вогким вітром, на півдні буде до +17 °С

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У вихідні 23–24 жовтня погода в Україні буде різноманітною: від бабиного літа і +17 °С до +6 °С і нічних заморозків.

За даними Sinoptik.ua, в суботу в Київській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій і Вінницькій областях, а також у Херсоні, Миколаєві й Одесі буде ясна погода з мінливою хмарністю, до +11...+13 °С, на півдні — до +16...+17 °С.

Водночас у всіх західних та східних регіонах пройдуть дощі з вогким вітром до 12 м/с. Найхолодніше буде в Луцьку (+6...+8 °С), а максимальні температурні показники прогнозуються в Донецьку й Луганську (до +16 °С).

У неділю погода без опадів із мінливою хмарністю встановиться на всій території України, проте стане набагато прохолодніше — до +6...+9 °С на заході, півночі, у центральних областях, до +11...+12 °С на півдні та сході.

Також синоптики попередили про заморозки: до −1 °С у ніч з 24 на 25 жовтня буде в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Вінницькій областях, а також на Черкащині.

Новий тиждень почнеться із сонячної прохолодної погоди у всіх регіонах України. На заході й у центральній Україні термометри покажуть не більше за +6...+9 °С. В Одеській і Херсонській областях середня температура становитиме +9...+11 °С, а найхолодніше буде на сході — до +5...+8 °С.

Уночі температура знизиться до −2…−4 °С у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Житомирській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Харківській, Черкаській, Чернігівській і Сумській областях. У південних і південно-східних областях вночі поки буде плюсова температура, у Києві — від 0 до −2 °С.

Окремо синоптики наголосили, що 23 жовтня прогнозується надзвичайний рівень пожежонебезпеки в західних і східних регіонах, а також у Київській, Запорізькій, Житомирській і Вінницькій областях.