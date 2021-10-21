В Індії та Непалі повінь забрала життя понад 180 людей. Влада обіцяє компенсації сімʼям усіх загиблих

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У Непалі та двох штатах Індії — Уттаракханді і Кералі, в результаті повені загинуло понад 180 людей.

Про це повідомляє BBC.

Так, жертвами стихії стали щонайменше 88 людей у Непалі та 55 в індійському штаті Уттаракханд. У Кералі через повінь загинуло ще 42 людини. Ще десятки людей в обох країнах вважаються зниклими безвісти.

Найбільше у Непалі постраждали райони Панчтар на сході та Ілам і Доті на заході країни.

Багато сімей залишилися без житла, оскільки їх будинки зруйнувалися в результаті раптової повені та зсуву ґрунту. Уряд Непалу пообіцяв виділити 1700 доларів родинам кожної жертви повені.

Водночас уряд Індії закрив школи та припинив релігійну та туристичну діяльність у гімалайському штаті Уттаракханд. Влада штату Пушкар виплатить сімʼям загиблих компенсації в розмірі 400 тисяч рупій (5 300 доларів США) та додатково ще 190 тисяч рупій (2 500 доларів) тим, чиї будинки були зруйновані.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття сімʼям загиблих.