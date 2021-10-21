В Индии и Непале наводнение унесло жизни более 180 человек. Власти обещают компенсации семьям всех погибших

В Непале и двух штатах Индии — Уттаракханде и Керале, в результате наводнения погибли более 180 человек.
Об этом сообщает BBC.
Так, жертвами стихии стали по меньшей мере 88 человек в Непале и 55 в индийском штате Уттаракханд. В Керале из-за наводнения погибло 42 человека. Еще десятки людей в обеих странах считаются пропавшими без вести.
Больше всего в Непале пострадали районы Панчтар на востоке, а также Илам и Доти на западе страны.
Многие семьи остались без жилья, поскольку их дома разрушились в результате внезапного наводнения и оползня. Правительство Непала пообещало выделить 1700 долларов жертвам наводнения.
В то же время правительство Индии закрыло школы и приостановило религиозную и туристическую деятельность в гималайском штате Уттаракханд. Власти штата Пушкарь выплатит семьям погибших компенсации в размере 400 тысяч рупий (5300 долларов США) и дополнительно еще 190 тысяч рупий (2500 долларов) тем, чьи дома были разрушены.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.
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