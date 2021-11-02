Держбюджет на 2022 рік пройшов перше читання. Рада розглянула усі поправки

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада на засіданні 2 листопада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету на наступний рік. Законопроєкт № 6000 проголосували після розгляду 541 правки.

Свій голос «за» віддали 273 нардепи.

Надалі Кабмін у 14-денний термін має підготувати проєкт Держбюджету до другого читання з урахуванням проголосованих правок.

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав документ «бюджетом інвестицій у майбутнє». За його словами, документ був ретельно доопрацьований, були численні обговорення кошторису країни із залученням експертів, профільних асоціацій, міжнародних партнерів.

Основними пріоритетами Держбюджету на 2022 рік є:

забезпечення якісного рівня медицини та освіти;

створення інклюзивного освітнього середовища та безбар’єрного простору;

підтримка ветеранів;

посилення обороноздатності й безпеки держави;

розвиток інфраструктури;

цифровізація.

У Держбюджеті-2022 витрати з державного боргу плануються на рівні 574,7 млрд грн. Доходи закладені на рівні 1,2777 трлн грн, а витрати — 1,4657 трлн грн. Дефіцит бюджету знизиться до 3,5% ВВП. Зростання економіки передбачено на рівні 3,8%, інфляція на рівні 6,2%, а курс долара США на рівні 28,6 грн за $1.