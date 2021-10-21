СБУ затримала ексбойовика «ЛНР», який намагався оформити українську пенсію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали колишнього бойовика «ЛНР», який намагався оформити собі українську пенсію.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, затриманий чоловік вступив до лав бойовиків у березні 2015 року. Його зарахували в так звану «4 окрему мотострілецьку бригаду», де він займався обслуговуванням ворожої техніки. Згодом він залишив угруповання і переховувався на окупованій території.
Чоловікові повідомили про підозру за статтею про участь у незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260 КК). Поки йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але СБУ перевірить його на причетність до тяжких злочинів.
- 13 жовтня військові в районі Золотого затримали бойовика, який розвідував позиції українських військових з повʼязкою СЦКК. СБУ пізніше знайшла в його телефоні відео, на якому затриманий бере участь в обстрілі з міномета. Через це бойовики заблокували роботу ОБСЄ.
- На початку жовтня СБУ в Києві затримала бойовика «ДНР», який приїхав з окупованого Криму. Він зізнався у вбивствах поранених українських військових.