У США схвалили бустерні щеплення вакцинами Moderna і Johnson & Johnson

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило колоти третю (бустерну) дозу вакцин від Moderna і Johnson & Johnson для протидії коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті управління.

Дозвіл від FDA дозволяє, після схвалення Центрами з контролю і профілактики захворювань, використовувати бустерну дозу цих вакцин для і вводити людям у віці від 65 років, або ж молодим людям з високим ризиком зараження COVID-19.

Третьою дозою Moderna можна вакцинувати через пів року після перших двох доз, а дозою Johnson & Johnson після двох місяців.

FDA також заявила, що бустерні щеплення можна робити будь-якою вакциною, незалежно від того, якими були перші.