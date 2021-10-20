Google повідомила про атаку «російськомовних» хакерів на блогерів YouTube

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Компанія Google повідомила, що запобігла масованій атаці «російськомовних» хакерів на більш ніж 4 тисячі блогерів YouTube.

Про це компанія повідомила в своєму блозі.

Хакери застосовували шкідливу програму з кінця 2019 року для отримання доступу до cookie-файлів і паролів. В основному вони вели шкідливу розсилку листів, які імітували повідомлення від реально існуючих організацій. Блогери отримували «пропозиції» про можливу співпрацю і коли натискали на фішингові посилання, то віддавали доступ до своїх акаунтів на YouTube.

Хакери продавали YouTube-канали на закритих форумах або використовували їх для махінацій з криптовалютою. В середньому за акаунт просили до $4 тисяч.

У Google повідомили, що заблокували 1,6 млн фішингових повідомлень в Gmail і відновили 99% постраждалих акаунтів. Компанія звернулася до Федерального бюро розслідувань США.