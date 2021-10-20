В окупованому Донецьку продовжують блокувати роботу ОБСЄ

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Фото УНІАН

В окупованому Донецьку через акції протесту нібито місцевих жителів продовжується блокування місії ОБСЄ. Звідти не виїжджають патрулі.

Про це пише пресцентр ООС.

«Продовжується блокування офісу місії в Донецьку, СММ не вдалося відрядити звідти жоден патруль для виконання передбачених її мандатом завдань, що ключовим чином впливає на якість її роботи», — йдеться у повідомленні.

Водночас співробітники ОБСЄ зафіксували 70 одиниць техніки бойовиків, які розміщені поза визначеними районами відведення військ.